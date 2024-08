Veröffentlicht am 14. August 2024 von wwa

KOBLENZ – Praktikum bei der Polizei Koblenz: letzte Plätze sichern!

Du hast bald deinen Realschulabschluss in der Tasche und träumst schon immer davon, Polizist oder Polizistin zu werden? Oder fehlt dir noch eine Idee, welchen Weg du nach dem Abi einschlagen könntest? Dann haben wir genau das richtige Angebot für dich!

Die Polizeidirektion Koblenz bietet vom 20. bis 23. August 2024 ein Schnupperpraktikum für Schülerinnen und Schüler in Koblenz an! Von der Kripo, über die Wasserschutzpolizei, bis hin zur Diensthundestaffel: Euch erwartet ein exklusiver Einblick in verschiedene Bereiche der Polizei.

Jetzt heißt es schnell sein: Es sind nur noch 3 Plätze frei! Melde dich jetzt per E-Mail mit Name, Alter und dem Namen deiner Schule an: pdkoblenz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei