Veröffentlicht am 14. August 2024 von wwa

BENDORF – Verkehrsunfallflucht in Bendorf

Am 12. August 2024, zwischen 07:00 Uhr und 10:00 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße in Bendorf zu einem Verkehrsunfall. Dabei beschädigte ein unbekannter PKW beim Rückwärtsfahren einen parkenden BMW. Der Verursacher entfernte sich dann von der Unfallstelle. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Quelle: Polizei