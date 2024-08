Veröffentlicht am 14. August 2024 von wwa

NASTÄTTEN – Auto fährt wohl absichtlich auf Mutter mit Kind auf dem Bürgersteig in Nastätten zu – Zeugen gesucht

Eine Mutter ging am Dienstagnachmittag, 13. August 2024, gegen 17:00 Uhr, mit ihrer Tochter auf dem rechten Gehweg des Sauerbornsweg auf Höhe des Kindergartens in Richtung Schwalbacher Straße. Zur gleichen Zeit bog ein Auto aus der Schwalbacher in den Sauerbornsweg ein. Der männliche Fahrzeugführer soll über die Gegenfahrspur nach links auf den Gehweg frontal auf die Frau und das Kind zugefahren sein. Die Mutter habe dann ihre Tochter zur Seite gestoßen und sei selbst aus dem Weg gesprungen, um einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug zu verhindern. Zu genannten Zeit, war wohl reger Publikumsverkehr im Sauerbornsweg, sodass möglicherweise Zeugen vorhanden sind, die sich bitte mit der Polizei in St. Goarshausen in Verbindung setzen sollen. Quelle: Polizei