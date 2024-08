Veröffentlicht am 14. August 2024 von wwa

BENDORF – SAYN – Metal Works. Eisenklänge in der Sayner Hütte. – Konzertreihe Lauschvisite präsentiert zeitgenössische Musik mit Schlagzeug und Akkordeon

Mit der Akkordeonistin Eva Zöllner und den beiden Schlagzeugern Stefan Kohmann und Achim Seyler finden sich drei Musiker zusammen, die auf dem internationalen Parkett der Neuen Musik längst Karriere gemacht haben, in ihrer Wahlheimat Rheinland-Pfalz aber bisher nicht oft gemeinsam zu erleben waren. Am 1. September um 18 Uhr treten sie im Rahmen der Konzertreihe Lauschvisite in der Gießhalle der Sayner Hütte auf. Für das Konzert stellen sie ein Programm zusammen, das Musik zeitgenössischer Komponistinnen und Komponisten für die besondere Besetzung von Akkordeon mit verschiedensten Schlaginstrumenten auf die Bühne bringt. Dabei reagieren sie bewusst auf den Ort, seine Architektur und Geschichte.

Wie zu erwarten in einer ehemaligen Eisenhütte spielt dabei Metall als Klangerzeuger eine wichtige Rolle. Gestrichene Becken und geschlagene Gongs gehören dabei eher zum konventionelleren Instrumentarium: Der Kreativität der Musiker sind keine Grenzen gesetzt, wenn sie in einer eigenen Komposition das Industriedenkmal mit außergewöhnlichen Objekten zum Klingen bringen. Auch filigrane Klänge sind zu hören, z.B. in dem Trio der italienischen Komponistin Clara Iannotta. Oder in Steve Reich´s berühmtem Minimalismus-Klassiker „Piano Phase“, der in der Version für zwei Vibraphone die Halle mit metallischen Klangwellen flutet. Das Publikum erwartet ein besonderes Konzerterlebnis an einem Ort, der für diese Art der Musik-Erfindung wie geschaffen scheint. Eintritt 13,- Euro an der Abendkasse.

Lauschvisite #29 Metal Works mit Akkordeon und Schlagzeug. Sonntag, 1. September 2024, 18 Uhr in der Sayner Hütte. Eintritt 13,- Euro Abendkasse

Foto: Stefan Kohmann, Eva Zöllner (Fotograf: Andreas List)