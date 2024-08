Veröffentlicht am 14. August 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kampfrichterausbildung und Lizenzverlängerung mit SPORTING Taekwondo als Ausrichter

Als Gastgeber zu einer Ausbildung, Fortbildung und Lizenzverlängerung von Landeskampfrichtern und -anwärtern luden die dem Rheinland-Pfalz-Vorstand zugehörige Landeskampfrichterreferentin Jill-Marie Beck und Vereinsvorsitzender Eugen Kiefer (beide SPORTING Taekwondo) Kampfrichter aus Rheinland-Pfalz zu einem zweitägigen Aus- und Fortbildungsseminar ein.

Innerhalb besagter Lehrgangsperiode erlangten alle eine sichtliche Steigerung ihrer Kenntnisse und Fähigkeiten, die sie direkt vor Ort in die Praxis umsetzen könnten, da die Maßnahme in Vergleichskämpfe innerhalb des RLP-Landeskaders integriert wurde, die Kampfrichter demnach also bestmöglich an Rahmenbedingungen auf Wettkämpfen herangeführt wurden.

“Fingerspitzengefühl” ist in der olympischen Sportart gerade auf Seiten des Kampfgerichts (bestehend aus Kampfleitung, Punktegericht, Jury, Waage und Assistenz) gefragt, um die akribischen Regeln an eine spontane Kampfsituation schnellstmöglich anzuwenden bzw. das Videoreplay richtig zu bewerten.

Die Wochenendmaßnahme war ein voller Erfolg und soll bald, aufgrund der gut geschaffenen Rahmenbedingungen wieder in Altenkirchen unter der Obhut von SPORTING Taekwondo, wiederholt werden.