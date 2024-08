Veröffentlicht am 13. August 2024 von wwa

HAMM (Sieg) – Die Region gemeinsam mit ihren lokalen Betrieben und Firmen „zukunftsraiff“-er machen

Unter möglichst großer Beteiligung aus der Bevölkerung sollen am 29. August neue Chancen und Perspektiven ausgelotet werden. Der Rahmen dieses offenen Angebots ist die Gründungsveranstaltung des Vereins „zukunftsraiff.“ Treffpunkt ist das Kulturhaus in Hamm (Sieg), um 18 Uhr.

Das Innovations- und Gründerzentrum (IGZ) der Verbandsgemeinde Hamm (Sieg) startet zusammen mit dem Verein „zukunftsraiff.“ in die nächste Entwicklungsstufe. Ziel ist es, die wirtschaftliche Entwicklung in der Region voranzutreiben und den Standort rund um Hamm (Sieg) für junge Menschen und Unternehmen attraktiver zu machen.

Konkret bedeutet das: Bürgerinnen und Bürger, Unternehmerinnen und Unternehmer sind herzlich eingeladen, ihre Vorstellungen einzubringen, sich bei der Eröffnungsveranstaltung von „zukunftsraiff.“ im Kulturhaus Hamm (Sieg) zu informieren, und von dem entstehenden Netzwerk zu profitieren. Der neue Verein wurde auf Initiative des Innovations- und Gründerzentrums der Verbandsgemeinde Hamm (Sieg) ins Leben gerufen und geht nach seiner Gründung in wenigen Tagen auf die Suche nach weiteren Mitgliedern, die motiviert sind, sich für ihre Ziele gemeinsam stark zu machen.

Wer daran interessiert ist, die wirtschaftliche Entwicklung in der Region, die Region als Lebensstandort sowie Gründungs- und Innovationschancen innerhalb der Verbandsgemeinde Hamm (Sieg) voranzubringen, sollte sich den Termin am 29.8. vormerken. Die Fortschritte sollen nicht „von oben herab“ bewerkstelligt werden, sondern in enger Kooperation mit den Menschen vor Ort. Sie wissen am besten, was besser laufen könnte und wo derzeit der Schuh drückt.

Angesprochen sind insbesondere Berufstätige aus Handwerks- und Industriebranche, grundsätzlich aber alle, die motiviert sind, etwas zu bewegen und dazu im besten Falle sogar eigene Ideen mitbringen.

Ende Februar 2024 wurde dahingehend bereits ein Anfang mit der Gründung der sogenannten „Lenkungsgruppe“ des IGZ-Projekts gemacht, in der bereits verschiedene Unternehmen aus der Region vertreten sind.

Nach dem Raiffeisen-Motto „Was einer allein nicht schafft, vermögen viele“, will das IGZ mit „zukunftsraiff.“ Kräfte bündeln und an Entwicklungsstärke gewinnen: Auf diese Weise soll ein bedarfsorientiertes „Versorgungsnetzwerk“ entstehen, von dem jedes Mitglied und die Region profitieren können – etwa durch einzelne, zielgerichtete Angebote, Wissensaustausch untereinander, Events und Projekte, die in Zusammenarbeit vereinfacht auf die Beine gestellt werden können und mit vielen Teilnehmern eine größere Reichweite erlangen.

Was steckt hinter dem Namen „zukunftsraiff.“? Wie geht es mit dem Projekt weiter, welche Events sind bereits in Planung? Welche Ideen und Innovationen könnten unsere Region voranbringen?

Über all das können die Teilnehmenden auf der Gründungsveranstaltung zu „zukunftsraiff.“ diskutieren und mehr erfahren. Zu Gast ist außerdem ein Experte im Bereich Nachhaltigkeit und globaler Zukunftsgestaltung, Prof. Radermacher, der wertvolle Einblicke und Impulse für die Weiterentwicklung und Innovationskraft der Region liefern möchte.

Der Verein „zukunftsraiff.“ freut sich bei der Eröffnungsveranstaltung am 29. August auf neue, interessierte Mitglieder. Die einzige Bedingung ist die Anmeldung zur Teilnahme an der Veranstaltung bis zum 16. August. Das geht ganz einfach per E-Mail, an wirtschaftsfoerderung@hamm-sieg.de. Federführend ist dort Tim Ehrlich.

Foto: Kulturhaus Hamm (Sieg) – Foto: Archiv BK – wwa