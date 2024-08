Veröffentlicht am 13. August 2024 von wwa

WISSEN – Als in Wissen noch gewalzt wurde: Führung am Sonntag

„Die Geschichte des Walzwerks und seine Bedeutung für das Wisserland“ lautet der Titel der nächsten Führung mit Christiane Weber am 18. August um 14:30 Uhr in Wissen. Der geführte Spaziergang beginnt an der Tourist-Information im RegioBahnhof und endet im kulturWERKwissen. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Erzbergbau und Eisenverhüttung prägten über Jahrhunderte das Wisserland. Die rund 2-stündige Führung mit einem 1,2 km langen Spaziergang lässt die Teilnehmer in die Zeit der Montanindustrie eintauchen. Die Teilnahme kostet 5 € pro Person, Kinder bis einschl. 14 Jahre nehmen kostenlos teil. Die Tourist-Information Wisserland im RegioBahnhof Wissen freut sich auf Anmeldungen. Dies ist per Mail (info@wisserlandtouristik.de), telefonisch (02742 2686) oder persönlich möglich.