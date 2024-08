Veröffentlicht am 13. August 2024 von wwa

STADT ALTENKIRCHEN – Schulbuchausleihe 2024/2025 – Ausgabe der Schulbuchpakete

Die Ausgabe der Schulbuchpakete für die Schüler, Eltern und Sorgeberechtigten, die in diesem Schuljahr an der entgeltlichen bzw. unentgeltlichen Schulbuchausleihe teilnehmen, erfolgt am:

19.08.2024 von 7:30 Uhr bis 12:00 Uhr Grundschule Glück auf! in Horhausen

20.08.2024 von 8:00 Uhr bis 10:00 Uhr Grundschule „Lahrer Herrlichkeit“ in Oberlahr

20.08.2024 von 7:30 Uhr bis 12:00 Uhr in der Raiffeisenschule in Flammersfeld

21.08.2024 von 7:30 Uhr bis 12:00 Uhr Bürgermeister-Raiffeisen-Schule, im UG kleine Mensa

22.08.2024 von 7:30 Uhr bis 12:00 Uhr Erich-Kästner-Grundschule, im Raum UG 9, Zugang über Schulhof 2

23.08.2024 von 7:30 Uhr bis 12:00 Uhr Pestalozzi Grundschule, im Ruheraum über der Turnhalle

Der Bewilligungsbescheid für die unentgeltliche bzw. Ihre „Bestellbestätigung“ für die entgeltliche Schulbuchausleihe muss vorgelegt werden.