Veröffentlicht am 13. August 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Was für einen Zirkus Was für einen Zirkus durften Kinder in der zweiten Ferienwoche mit der Jugendpflege in Zusammenarbeit mit Udo Mandelkow, auch als UDINI bekannt, erleben! Eine ganze Woche Artistik, Jonglage, Clownerie und Zauberei. Mit großer Begeisterung probierten 20 Kinder eine Woche lang die verschiedensten Zirkusdisziplinen aus. Sie turnten und bauten Menschenpyramiden, jonglierten mit den verschiedensten Dingen, balancierten über große und kleine Rollen, spielten, lachten und übten eifrig verschiedene Shows ein, die sie sich zum größten Teil selber ausdachten. So verflog die Woche wie im Flug und einige waren traurig, dass sie so schnell zu Ende war.

Die Zirkusdirektoren Udo Mandelkow und Waltraud Franzen sowie die Zirkusassistentin Alexandra Sich waren begeistert von der tollen Zirkusgruppe und der Freude und Intensität, mit der die Kinder die ganze Woche dabei waren und selbst die Pausen zum Weiterüben nutzten. Freitag die große Show für Verwandte und Freunde, die aus dem Staunen und Applaudieren nicht mehr rauskamen. Versprochen – im nächsten Sommer wird es wieder eine Kinder-Quatsch-Spielezirkus-Woche geben! Waltraud Franzen – Jugendpflegerin