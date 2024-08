Veröffentlicht am 13. August 2024 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Zukunftsforum: KI in der Praxis einsetzen und verstehen (Teil I)

Das sechste Zukunftsforum der Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen zum Thema „Künstliche Intelligenz“ steht an. Für die Veranstaltung konnte man das Mittelstand-Digital Zentrum Magdeburg als Kooperationspartner gewinnen. Termin des Online-Formats ist Donnerstag, 22. August, von 10 bis 12 Uhr.

Für die Nutzung von KI im Bereich Datenvorverarbeitung und Anwendung verschiedener KI-Methoden ist oftmals ein angeleiteter Einstieg notwendig, um die zahlreichen Software-Werkzeuge nutzen zu können. Referentin Juliane Höbel-Müller wird in diesem Workshop praktische Kompetenzen für den Einsatz im Unternehmen vermitteln. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg und hat ihren Master of Science im Bereich der KI-basierten Emotionserkennung und gesprochener Sprache und Biosignalen abgeschlossen.

„Um nach dem Einstieg in das Thema KI, z.B. durch Nutzung von Chat-GPT, den nächsten Schritt in Richtung maschinelles Lernen zu gehen, ist oftmals Unterstützung notwendig. Wir freuen uns, dass Juliane Höbel-Müller uns und die interessierten Unternehmen in diesem Bereich anleitet und verschiedene Wege vorstellen wird“, so Lars Kober, Leiter der Wirtschaftsförderung.

Da das Thema sehr breit gefächert ist und man einen möglichst großen Themenbereich abdecken möchte, wird es am Donnerstag, 26. September (10 bis 12 Uhr), eine anknüpfende Veranstaltung mit dem Titel „KI in der Praxis einsetzen und verstehen Teil II“ geben. Auch für diese Veranstaltung ist bereits eine Anmeldung möglich. Die Teilnahme an den Online-Veranstaltungen ist kostenlos. Eine Anmeldung ist unter der folgenden Mail-Adresse möglich: joschka.hassel@kreis-ak.de.