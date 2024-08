Veröffentlicht am 12. August 2024 von wwa

DIERDORF – Sachbeschädigung im Außenbereich einer Gaststätte in Dierdorf

In der Nacht vom 10. auf den 11. August 2024 beschädigten Unbekannte das Mobiliar sowie einen Teil der Bepflanzung im Außenbereich einer Gaststätte in der Ludwigsgasse. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei