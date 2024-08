Veröffentlicht am 12. August 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Die Landfrauen im Bezirk Altenkirchen besuchen das Ahrtal

Die Landfrauen im Bezirk Altenkirchen machten eine Zweitagesfahrt nach Bad Neuenahr-Ahrweiler. Bei einem Rundgang in Bad Neuenahr waren die Folgen der Flutkatastrophe von vor drei Jahren noch gut zu sehen. So stehen auch heute noch abbruchreife Gebäude neben neu errichteten Häusern und Anlagen.

In Ahrweiler angekommen wanderten die Teilnehmerinnen über den Rotweinwanderweg zum Kloster Marienthal. Bei herrlichem Wetter genossen sie den Weg durch die Weinberge und lichte Wäldchen mit immer wieder wunderbaren Ausblicken auf das Ahrtal. Rast machte man im Kloster Marienthal, dem ältesten Kloster an der Ahr, bevor es im Linienbus wieder zurück nach Ahrweiler ging. Hier gab es eine Weinprobe beim Ahrweiler Winzer-Verein, der in diesem Jahr seinen 150. Geburtstag feiern konnte. Die kleinste der drei Winzergenossenschaften an der Ahr bearbeitet ca. 20 Hektar Rebfläche. Angebaut werden hautsächlich Burgundertrauben, aber auch Riesling und Rivaner.

Am nächsten Tag wanderten die Landfrauen zum „Regierungsbunker“, einst das geheimste Bauwerk der BRD. Errichtet in der Zeit des kalten Krieges ist heute nur noch ein kleiner Teil zu besichtigen. Träger ist der Heimatverein „Alt Ahrweiler“. In der Dokumentationsstätte werden u.a. eine unterirdische Kommandozentrale, OP-Säle, Schlafstellen und sogar eine Friseur – Einrichtung gezeigt.

Beeindruckt machten sich die Teilnehmerinnen auf den Rückweg in den Westerwald mit einem Zwischenstopp auf der Straußenfarm in Remagen. Fotos: Katja Haas