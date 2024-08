Veröffentlicht am 12. August 2024 von wwa

PRACHT – Frauenchor Pracht sagt Danke

Der Frauenchor hat sich schweren Herzens aufgelöst. Die Sängerinnen bedanken sich bei allen Freunden und Gönnern des Chores für die Unterstützung während ihrer aktiven Zeit. 45 Jahre konnte man den Chorbetrieb aufrecht erhalten aber mit der Corona Zeit kam das „Aus“. Nach der Pandemie hat man es nicht geschafft den Chorgesang wieder aufleben zu lassen. Alle Bemühungen Sängerinnen für den Chorgesang zu begeistern sind gescheitert und mit den wenigen Sängerinnen waren die Voraussetzungen für einen Gesangsverein nicht mehr gegeben. Als Fazit musste man feststellen, dass der „Frauenchor“ auf absehbare Zeit nicht mehr singen kann, und die Sängerinnen stellten den Antrag den Verein aufzulösen. Mit dem Bescheid vom Amtsgericht im April 2024 ist der Verein nach 49 Jahren nun aufgelöst. Die ehemaligen Sängerinnen und Vereinsmitglieder treffen sich weiterhin einmal im Monat zu einer geselligen Stammtischrunde in der Dorfkneipe „Am Dorfplatz“ in Pracht. Hier erinnert man sich gerne an die letzten Jahre zurück. Alle fünf Jahre wurde im großen Festzelt Sängerfeste mit den Bürgern und den Nachbarvereinen ausgerichtet. Auch bleiben die Zwiebelkuchen Feste, die Wandertage, die Wochenendausflüge, sowie die Teilnahme an den Sommerfesten und Weihnachtsmärkten der Gemeinde in guter Erinnerung. Ebenso hat man sich regelmäßig bei Kaffee und Kuchen mit den Mitgliedern getroffen.

Am Donnerstag haben sich einige Stammtischmitglieder des Frauenchores an der gestifteten Liegebank getroffen. Hier am Waldrand zum Sportplatz hat man bei einem Glas Sekt die schöne Aussicht genossen und sich darüber gefreut, dass ihr restliches Vereinsvermögen sinnvoll von der Gemeinde eingesetzt wurde.

Fotos: Die Stammtischmitglieder genießen auf der neuen Liegebank die schöne Aussicht