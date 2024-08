Veröffentlicht am 12. August 2024 von wwa

KREIS NEUWIED – Musik-Picknick im Zeichen der Nachhaltigkeit – Nachhaltigkeitsfest am 24. August in den Goethe-Anlagen – Rund 20 interaktive Infostände zu ökologischem, sozialem und entwicklungspolitischem Engagement

„Wer nur kurzfristig auf Sicht fährt, dem mangelt es an Durchblick. Deshalb ist Nachhaltigkeit als Perspektive für eine bewusste Gestaltung der Umwelt so wichtig.“ Was Landrat Achim Hallerbach zusammenfasst, findet am 24. August 2024 seine Entsprechung im Nachhaltigkeitsfest in unmittelbarer Nähe des Neuwieder Rheinufers.

Am Samstag, 24. August 2024, wird die Agenda-Ring Rhein-Westerwald e.V. den Goethe-Anlagen in Neuwied beim „Musik Picknick – Das bunte Nachhaltigkeitsfest“ von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr eine ganz besondere Nuance verleihen. Diese Zusatzveranstaltung im Rahmen des Creole-Sommers wird von der Lokalen Agenda 21 in Landkreis und Stadt Neuwied zusammen mit dem Stadtteilbüro der Sozialen Stadt Neuwied organisiert und verspricht ein vielfältiges Programm rund um das Thema Nachhaltigkeit.

Das Nachhaltigkeitsfest bietet den Besuchern die Möglichkeit, sich auf rund 20 interaktiven Infoständen zu ökologischem sozialem und entwicklungspolitischem Engagement zu informieren. Lokale und regionale Akteure sowie Initiativen mit Arbeitsschwerpunkt im Ausland präsentieren ihre Projekte. Zu den Ausstellern gehören unter anderem ReThink e.V., der Naturpark Rhein-Westerwald sowie die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz.

Neben informativen Ständen können sich die Besucher auf interaktive Mitmach-Angebote wie Glücksrad, Verlosungen, Bastelaktionen und ein Quiz freuen. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: Neben fair gehandeltem Kaffee gibt es leckere selbstgemachte Snacks und Leckereien.

Besondere Highlights des Festes sind das Open Air RepairCafé, organisiert vom Stadtteilbüro, sowie Live-Musik, die für eine festliche Atmosphäre sorgt. Landrat Achim Hallerbach betont: „Das Nachhaltigkeitsfest bietet eine wertvolle Plattform, um die 17 globalen Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen in den Mittelpunkt des öffentlichen Bewusstseins zu rücken. Solche Veranstaltungen sind entscheidend, um das Engagement für eine nachhaltige Entwicklung zu stärken und praktische Wege aufzuzeigen.“

Oberbürgermeister Jan Einig teilt die Einschätzung des Landrats und fügt hinzu: „Jeder Einzelne kann zur Verwirklichung dieser Ziele beitragen. Ich freue mich, dass wir in Neuwied die Möglichkeit haben, ein so vielfältiges und inspirierendes Fest zu veranstalten.“

Das sieht Wolfgang Rahn, Vorsitzender der Lokalen Agenda, genauso: „Wir laden alle Interessierten herzlich ein, diesen besonderen Tag mit uns zu verbringen und sich von der Vielfalt und Kreativität der Nachhaltigkeitsprojekte inspirieren zu lassen.“

Weitere Informationen und aktuelle Updates finden sich auf der Website. www.agenda-ring.de. Interessierte Rückfragen beantworten Angelina Zahn von der Kreisverwaltung Neuwied (Telefon: 02631 803 693, E-Mail: angelina.zahn@kreis-neuwied.de) und Alena Linke von der Stadtverwaltung Neuwied (Telefon: 02631 802 639, E-Mail: alinke@neuwied.de) gerne. Weitere Informationen zu den Aktivitäten der Arbeitsgruppen gibt es auf der Homepage der Lokalen Agenda: www.agenda-ring.de.

Foto: Die Organisatorinnen und Organisatoren der Lokalen Agenda 21 in Landkreis und Stadt Neuwied und das Stadtteilbüro der Sozialen Stadt Neuwied freuen sich auf viele Besucher beim Nachhaltigkeitsfest. Foto: Maxie Meier / Stadt Neuwied