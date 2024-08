Veröffentlicht am 12. August 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kostenloses Selbstsicherheitstraining für Erwachsene Im Rahmen des 50jährigen Bestehens der Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung bietet die Diakonie Altenkirchen ein kostenloses Selbstsicherheitstraining für Erwachsene an.

Klienten berichten häufig über Schwierigkeiten im Kontakt mit Menschen ihre eigenen Gefühle, Wünsche, Forderungen und Bedürfnisse einzubringen. Sie sind unsicher, wie sie etwas sagen können, ohne den anderen zu verletzen oder wie sie in Konfliktsituationen ihre Meinung angemessen vertreten können. Auch das Knüpfen von neuen Kontakten fällt manchen schwer. Hier kann das Kursangebot sehr hilfreich sein, um die soziale Kompetenz zu stärken, um so selbstsicher auftreten zu können. Selbstsicherheit ist uns nicht angeboren, sondern wird erlernt. Im Kurs wird theoretisches Wissen vermittelt, der Schwerpunkt liegt aber auf praktischen Übungen. Diese werden zu den Themen „Recht durchsetzen“, „Beziehungen“ und „Um Sympathie werben“ anhand von Alltagssituationen durchgeführt. Ohne die Praxis ist Selbstsicherheitstraining wie „Trocken Schwimmen lernen“.

Vorab wird in der Gruppe besprochen, dass keine Inhalte herausgetragen werden, so dass ein geschützter Rahmen entsteht.

Das Training findet an vier Terminen in einer festen Gruppe statt. Es ist für alle geeignet die sich in der Beschreibung wiederfinden und kann an die Bedürfnisse der jeweiligen Gruppe angepasst werden. Termine: 18.09., 25.09., 02.10., und 09.10.2024 von 18 bis 20 Uhr in den Räumen der Beratungsstelle im Stadthallenweg 12 in 57610 Altenkirchen. Bei Fragen bzw. Anmeldungen wenden sie sich gerne an die Beratungsstelle 026818249612 oder per mail info@beratungsstelle-altenkirchen.de. Ansprechpartnerin ist Brigitte Schulz-Wagner.