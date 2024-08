Veröffentlicht am 12. August 2024 von wwa

WISSEN – Arbeitskreis Walzwerk Wissen freut sich über Gast.

Der Arbeitskreis „Weissblechwerk Wissen“ hatte einen interessanten Besucher zu Gast: Dr. Ing. Hans Kettler. Der Wissener war Werksdirektor von 1967 bis 1986 und sichtbar erfreut über die Einladung. Seitens des Arbeitskreises waren auch einige ehemalige Mitarbeiter dabei. Man hatte eine ganze Reihe von historischen Aufnahmen ergattert und wollte nun herausfinden, wie die Namen der Abgebildeten lauten. Die Bilder stammen überwiegend aus den 1950er, 60er, 70er und 80 Jahren. Leider waren nur in seltenen Fällen alle Namen bekannt. Dem wollten die Walzwerker nun abhelfen. Man projizierte die Dokumente auf eine große Leinwand und betrachtete jedes einzelnen ausgiebig. So manche Personen konnten identifiziert werden, beileibe aber nicht alle. Kettler gab wichtige Hinweise und erzählte auch vom Ablauf der Produktion im Werk, was besonders gut ankam. Am Ende der lehrreichen Veranstaltung, an der auch zwei Damen der Wissener Stadtführung teilgenommen haben, gab Heimatkundler Bernhard Theis noch bekannt, dass er an einer Innenansicht heimischer Bergwerke arbeitet. Gezeigt werden sollen die Unter-Tage-Aufnahmen bei passender Gelegenheit. (bt) Fotos: Bernhard Theis und Archiv Arbeitskreis Walzwerk