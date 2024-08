Veröffentlicht am 11. August 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Sasha und Band live in der Kreisstadt Altenkirchen

Sasha und Band gastierten am Samstagabend im KulturSalon auf der Glockenspitze in Altenkirchen. Über seine Musik muss man sich nicht auslassen, die kennt jeder und schon viele haben sich mit erfinderischem Vokabular darüber ausgetobt. Was aber einfach Super ist, und auch den muffeligsten Besucher mitreißt, ist seine geniale Quirligkeit auf der Bühne. An einem warmen Abend lässt er mit seinem heiteren Temperament die stehende Luft vergessen, nimmt seine Konzertbesucher mit auf die lichtdurchflutete Reise seiner Musik. Foto: Renate Wachow