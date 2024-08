Veröffentlicht am 11. August 2024 von wwa

SAYN – Verkehrsunfallflucht am Freibad Bendorf Sayn

Am Nachmittag des 10. August 2024, zwischen 15:00 Uhr und 18:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Freibades in Bendorf-Sayn zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Eine Fahrzeughalterin hatte ihren PKW ordnungsgemäß auf dem Parkplatz abgestellt, um das Freibad zu besuchen. Als sie gegen 18:30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Schaden an der vorderen linken Stoßstange fest. Der Verursacher des Schadens hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, ohne seine Personalien zu hinterlassen oder den Vorfall zu melden. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher geben können, sich zu melden. Quelle: Polizei