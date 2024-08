Veröffentlicht am 11. August 2024 von wwa

URBAR – Verkehrsunfallflucht in Urbar

Am 9. August 2024, gegen 13:55 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Urbar zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Ein Zustellfahrzeug von Amazon, das am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung abgestellt war, wurde von einem unbekannten Fahrzeug touchiert. Der Unfall ereignete sich, als das unbekannte Fahrzeug beim Vorbeifahren den linken hinteren Heckbereich des abgestellten Zustellfahrzeugs mit seinem Außenspiegel streifte. Der Fahrer des unbekannten Fahrzeugs setzte seine Fahrt daraufhin unbeirrt fort, ohne anzuhalten und sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Paketzusteller, der sich zum Zeitpunkt des Vorfalls im Fahrzeug befand, konnte das Nummernschild des flüchtigen Fahrzeugs nicht erkennen. Er gab an, dass es sich möglicherweise um einen grauen oder silbernen PKW handelte, konnte dies jedoch nicht mit Sicherheit bestätigen. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich umgehend zu melden. Quelle: Polizei