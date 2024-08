Veröffentlicht am 11. August 2024 von wwa

ST KATHARINEN (Neuwied) – LKW verursacht Unfall im Bereich L 251 – 254 und flüchtet

Freitagmittag, 09. August 2024 um 14:21 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht im Bereich L 251/L 254 in St. Katharinen. Ein LKW hatte laut Angaben des Mitteilers den Seitenspiegel seines PKW touchiert und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt. Das abgelesene Kennzeichen des LKW führte zu einer ortsansässigen Firma. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Linz unter Tel. 02644/9430 oder per E-Mail: pilinz@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei