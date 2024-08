Veröffentlicht am 11. August 2024 von wwa

MORSBACH – Orgelmesse und musikalische Meditation in St. Gertrud Morsbach mit Guido Harzen

Am Samstag, 24. August um 18.30 Uhr ist Guido Harzen in der Morsbacher Bailika zu Gast, Kantor an St. Servatius Siegburg und Siegburger Seelsorgebereichsmusiker. Guido Herzen spielt in der Orgelmesse ein sehr abwechslungsreiches Programm, das von Werken Bachs und Schumanns (Fuge I über B-A-C-H) bis hin zu Gerhwin (Summertime) und Loveland (You raise me up) reicht. Die anschließende 20minütige musikalische Meditation ist mit „Grüße aus Siegburg“ betitelt und besteht aus der Ouvertüre zur Oper „Hänsel und Gretel“ des in Siegburg geborenen Komponisten Engelbert Humperdinck und Variationen des französischen Organisten und Komponisten Naji Hakim über das Lied „Ein Haus voll Glorie schauet“, das der ebenfalls aus Siegburg stammende Joseph Mohr ursprünglich auch für die über Siegburg thronende Abtei geschrieben hat. Der Eintritt ist frei, eine Spende für die Kirchenmusik in der Ausgangskollekte ist erwünscht.