Veröffentlicht am 11. August 2024 von wwa

BETZDORF – Parkplatzunfall in Betzdorf – Verursacher flüchtig

Zwischen Freitag, 09. August 2024, gegen 23:00 Uhr und Samstag, 10. August 2024, gegen 11:20 Uhr wurde auf einem Schotterparkplatz in der Kölner Straße in Betzdorf ein geparkter Ford Focus vermutlich beim Rückwärtsausparken durch einen PKW beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Das unfallverursachende Fahrzeug dürfte aufgrund des Schadensbildes über eine Anhängerkupplung verfügen. An dem Ford entstand Sachschaden von circa 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Betzdorf (02741/9260) zu melden. Quelle: Polizei