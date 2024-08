Veröffentlicht am 10. August 2024 von wwa

KRETZHAUS – Zweirad- und Geschwindigkeitskontrollen der Polizei Linz auf der L 252 in Kretzhaus

Am 10. August 2024 zwischen 11:30 und 13:30 Uhr führten Beamte der Polizei Linz auf der L 253 in Kretzhaus sowie der L 252 in Bruchhausen Zweiradkontrollen durch. Sie wurden unterstützt von speziell auf die Kontrolle von Motorrädern geschulten Polizeibeamten. Erfreulicherweise wurden bei den Kontrollen keine Fahrzeugmängel festgestellt werden. Es handelte sich dabei zu einem großen Anteil um neuwertige Tourenmaschinen. Zeitgleich erfolgten zudem im Rahmen einer bundesweiten Aktionswoche Geschwindigkeitskontrollen an den Örtlichkeiten. Dabei wurde unter anderem ein PKW-Fahrer mit 35km/h über der erlaubten Geschwindigkeit von 70km/h festgestellt. Ihn erwartet nun ein Bußgeldverfahren. Quelle: Polizei