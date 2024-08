Veröffentlicht am 10. August 2024 von wwa

BETZDORF – Einbruchversuch in Pizzeria und Eisdiele

In der Zeit zwischen Freitagabend, 09. August 2024, 22:00 Uhr und Samstagvormittag, 10. August 2024, 10:00 Uhr versuchten Unbekannte in eine Pizzeria und eine Eisdiele am Busbahnhof in Betzdorf einzubrechen. Es blieb jedoch beim Versuch. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls sich bei der Polizei Betzdorf zu melden (02741/9260). Quelle: Polizei