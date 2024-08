Veröffentlicht am 10. August 2024 von wwa

BETZDORF – Verkehrsunfall in der Waldstraße in Betzdorf – Katze unverletzt

Samstagmorgen, 10. August 2024 ereignete sich gegen 03:00 Uhr in der Waldstraße in Betzdorf ein Verkehrsunfall. Eine Katze querte plötzlich vor einem 18-jährigen PKW-Fahrer die Fahrbahn, der der Katze auswich und schließlich mit einem Zaun kollidierte. Am Zaun und an dem PKW entstand Schaden von circa 3.300 Euro. Die Katze blieb unversehrt. Quelle: Polizei