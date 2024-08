Veröffentlicht am 10. August 2024 von wwa

FREUSBURG – schwarzes Motocross-Motorrad ohne Kennzeichen im Bereich B 2/Dahlienweg/Fliederweg in Kirchen, im Ortsteil Freusburg unterwegs

Freitagnachmittag, 09. August 2024 wurde der Polizei Betzdorf gegen 15:23 Uhr durch einen Zeugen ein schwarzes Motocross-Motorrad ohne Kennzeichen im Bereich B 2/Dahlienweg/Fliederweg in Kirchen, im Ortsteil Freusburg gemeldet. Der Fahrer bemerkte jedoch vermutlich den Anruf des Zeugen und flüchtete über einen Fußweg in das angrenzende Waldgebiet. In der Vergangenheit ist eine solche Motocross-Maschine bereits mehrfach gleichgelagert aufgefallen. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Angaben zu dem Fahrer machen können, sich bei der Polizei Betzdorf zu melden (02741/9260). Quelle: Polizei