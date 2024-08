Veröffentlicht am 9. August 2024 von wwa

OBERDREIS – Versuchter Betrug durch Bettler in Oberdreis

Am 09. August 2024 gegen 14:00 Uhr wurde ein 37-jähriger PKW-Fahrer auf der L 268 zwischen Roßbach und Oberdreis von einer männlichen Person durch Handzeichen zum Anhalten bewegt. Der 37-Jährige stoppte sein Fahrzeug und bemerkte, dass es sich um eine winkende männliche Person handelt, die mit seiner schwarzen Mercedes S-Klasse, mit rumänischem Kennzeichen, am Fahrbahnrand stand. Die Person gab an, dass er Geld brauchen würde, da er technische Probleme mit seinem Fahrzeug hätte. Das Geld würde der 37-Jährige zu einem späteren Zeitpunkt zurücküberwiesen bekommen. Da dem Mitteiler dies als betrügerische Handlung bekannt war, verneinte er eine Geldausgabe, fuhr weiter und informierte die Polizeiinspektion Altenkirchen. Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung konnte der PKW mit zwei rumänischen Insassen angehalten und kontrolliert werden. Bereits im Jahr 2023 fiel der Beschuldigte mit einem gleichgelagerten Sachverhalt auf. Gegen die zwei Personen wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei