Veröffentlicht am 9. August 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kreditanstalt für Wiederaufbau fördert Maßnahmen im Landkreis Altenkirchen – KfW förderte bis Juni 2024 346 Projekte mit 20,9 Millionen Euro

Der Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel (CDU) zeigt sich erfreut über das anhaltende Engagement der KfW Bankengruppe im Landkreis Altenkirchen. Von Januar bis Juni 2024 wurden 346 Projekte mit insgesamt 20,9 Millionen Euro gefördert.

„Dabei setzt die KfW verschiedene Schwerpunkte“, so Rüddel. In den Bereichen Innovation, Gründung und Unternehmensinvestitionen sowie Energieeffizienz und erneuerbare Energien werden 18 Maßnahmen mit insgesamt 5,8 Millionen Euro unterstützt.

Eine größere Summe entfällt auf die Bereiche Wohnen und Leben sowie Energieeffizienz und erneuerbare Energien, in denen insgesamt 327 Maßnahmen mit 15,1 Millionen Euro gefördert werden.

„Wir leben in einem Zeitalter größerer Unsicherheit. Es ist daher gut, dass der Bund zeigt, dass er auch weiterhin im Landkreis Altenkirchen engagiert bleibt. Das geht am besten, in dem man zeigt, dass man die Projekte vor Ort finanziell unterstützt“, betont der Abgeordnete.

Die KfW handele im Auftrag der Bundesregierung, erklärt Erwin Rüddel weiter. Ihr Ziel sei es, wirtschaftliche, soziale und ökologische Entwicklungen in Deutschland zu fördern, den nachhaltigen Wandel zu beschleunigen und den Industrie- und Technologiestandort Deutschland zu stärken.