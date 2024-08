Veröffentlicht am 9. August 2024 von wwa

URBACH – Jugendlicher Vandalismus in Urbach

Am 09. August 2024, gegen 02:00 Uhr, beschädigten Jugendliche die Seitenscheibe eines Haltestellenhäuschens sowie zwei geparkte PKW in der Schulstraße in Urbach. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Rufnummer 02634 9520 oder per E-Mail an die pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei