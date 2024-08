Veröffentlicht am 9. August 2024 von wwa

NEUWIED – Männer schlagen vor Freude Purzelbäume

Am 08. August 2024 wurden gegen 21 Uhr zwei Männer gemeldet, die in der Röntenstraße Purzelbäume schlagen würden. Die mutmaßlichen Personen konnten angetroffen werden. Sie gaben an, dass sie auf der Nature One gewesen seien, entsprechend gut drauf sind und sich nun auf dem Weg nach Hause befinden. Die Beamten wünschten einen guten Heimweg. Quelle: Polizei