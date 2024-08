Veröffentlicht am 9. August 2024 von wwa

HAMM (Sieg) – Körperverletzung in Hamm (Sieg)

Donnerstag, 08. August 2024, um 19:30 Uhr kam es im Ahornweg in Hamm zur einer Körperverletzung. In diesem Zusammenhang wurde ein 30-jähriger Mann von zwei ihm unbekannten Männern mehrfach ins Gesicht geschlagen. Die Männer entfernte sich zu Fuß in unbekannte Richtung. Beide Täter waren ca. 40 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß, trugen ein helles bzw. rosafarbenes T-Shirt, rote Kappen und hatten einen Bart. Beide sind von einem südländischen Phänotyp. Quelle: Polizei