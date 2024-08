Veröffentlicht am 9. August 2024 von wwa

SCHÜRDT – Vom Morgennebel bis zum Sonnenüberfluteten Nachmittag mit tierischen Begegungen

Die sechste Tagestunde zeigt sich in recht kühler Frische mit steigenden Morgennebelfeldern, der richtige Zeitpunkt, um den Sonnenaufgang zu erleben, Gebilde wie Herdentiere, monströse Strommasten oder die Silhouette der Ortschaft auftauchen zu sehen. Da zeigen sich Hase und Graureiher überrascht, nicht alleine in der Flur zu sein. Kleine Kunstwerke, wie Nebel benetzte Spinnengewebe glitzern im Morgenlicht. Die Hunde genießen es, in der Morgenfrische mal wieder richtig sprinten zu können. In den Nachmittagsstunden, die Sonne brennt erbarmungslos vom Himmel, zeigen sich gefiederte Freunde, wie das kleine Rotkehlchen, nicht gerade begeistert. Das Bachgewässer bietet auch dem vierbeinigen Freund des Menschen erfrischende Abkühlung. Foto: Diana Wachow