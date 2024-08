Veröffentlicht am 9. August 2024 von wwa

MAINZ – Rheinland-Pfalz „leistet“ sich mehr als 40.000 Stunden weniger Schulsport – Nach den Sommerferien veränderte Stundentafel an den Grundschulen

Zum 1. August 2024 hat das Bildungsministerium in Rheinland-Pfalz per Verwaltungsvorschrift die Stundentafel in Grundschulen geändert. Jeweils 25 Minuten mehr Sport und Musik in der 2. Klasse – dafür aber eine Reduzierung in beiden Fächern in der 3. und 4. Klasse. Per Saldo stehen mehr als 40.000 Stunden weniger Sport und mehr als 40.000 Stunden weniger Musik in der Grundschulbilanz. „In der neuen Verwaltungsvorschrift werden wichtige Fächer wie Sport und Musik insgesamt abgewertet. Wie das zu den vollmundigen Erklärungen aus Anlass des 1. Bewegungsgipfels und der Schulsportinitiative nach Corona passt, erschließt sich uns FREIEN WÄHLERN nicht“, kommentiert der Vorsitzende und bildungspolitische Sprecher der FREIE WÄHLER-Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz, Helge Schwab, entsetzt.

„Wir werden das Vorgehen mit einer Kleinen Anfrage hinterfragen, weil es nicht auf dem parlamentarischen Weg diskutiert wurde. Im Rahmen einer genauen Analyse soll das Bildungsministerium absolute Zahlen liefern“, erklärt Helge Schwab und ergänzt: „Wir fragen uns auch nach der Motivation für diese neue Regelung und möchten wissen, wie die weiteren Partner des Bewegungsgipfels diese Veränderungen sehen.“ Foto: Archiv BK – wwa