Veröffentlicht am 9. August 2024 von wwa

NASSAU – Zeugenaufruf- verbotene Tierfalle in Nassau aufgestellt

Donnerstag, 08. August 2024, wurde die Polizei über eine verletzte Katze in Nassau, im Bereich der Straße „Im Mühlbachtal“, informiert. Die Hauskatze wurde in der Nacht zum 19. Juli 2024 höchstwahrscheinlich durch eine verbotene Schlingenfalle massiv verletzt. In diesem Zusammenhang wird von der Polizei darauf hingewiesen, dass ein Aufstellen und Nutzen von derartigen Fallen, eine strafbare Handlung nach dem Tierschutzgesetz darstellt. Die exakte Lokalität sowie der Ausleger der Falle sind unbekannt und bedürfen nun der polizeilichen Ermittlung. Zeugen, die diesbezüglich sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Bad Ems zu wenden. Quelle: Polizei