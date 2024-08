Veröffentlicht am 8. August 2024 von wwa

GIELEROTH – Führungswechsel bei den Freunden der Kinderkrebshilfe Gieleroth – Ramona Fischer löst Jutta Fischer nach 30 Jahren als 1. Vorsitzende ab

30 Jahre Ehrenamt, 30 Jahre Kinderkrebshilfe Gieleroth, 30 Jahre Vorsitzende, 30 Jahre neben der eigenen Familie noch Unterstützung fremder Familien. Es wurde Zeit sich von dieser, sich selbst auferlegten, Aufgabe zu lösen. Sie erhielt 2019 für ihre ehrenamtlich Arbeit das Bundesverdienstkreuz. In all den Jahren war ihr besonders die Familienbetreuung wichtig. Ein Schicksalsschlag in der eigenen Familie hat sie schwer getroffen und sie in ihrer Arbeit letztlich stark beeinträchtigt und sie körperlich an ihre Grenzen gebracht. Das hat sie mit bewogen eine Änderung herbeizuführen. Auf der Jahreshauptversammlung wurde schließlich ein neuer Vorstand gewählt. Die neue Vorsitzende ist die Schwiegertochter Ramona Fischer, die sich bereits seit geraumer Zeit neben Jutta in die Arbeit im Vorstand eingebracht hatte. Ihr zur Seite steht als zweiter Vorsitzender Rolf Dieter Widerstein, als erster Kassierer Andreas Klaßen, als zweite Kassiererin Anne Au, erste Schriftführerin Sina Gemp und zweite Schriftführerin Janette Groth. Jutta und Uli Fischer, die in diesem Jahr beide das 70. Lebensjahr vollenden, stehen dem Vorstand aber weiterhin mit Rat und Tat zur Seite. Ramonas Ehemann Kai wir sich in Zukunft verstärkt um die Organisation, Durchführung und Teilnahme an und von Veranstaltungen kümmern. Ramona obliegt die Familienhilfe mit der Betreuung. (rewa) Fotos: Diana Wachow