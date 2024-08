Veröffentlicht am 9. August 2024 von wwa

KOBLENZ – Fehlerhafter Fahrstreifenwechsel führt auf der B 9 zu Unfall – Polizei sucht Zeugen

Donnerstag befuhr ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Opel Corsa gegen 09.00 Uhr die B 9 in Fahrtrichtung Boppard und nutzte den linken von drei möglichen Fahrstreifen kurz vor der Auffahrt zur Südbrücke. Ein anderer Fahrzeugführer wechselte in gleicher Höhe plötzlich vom rechten Fahrstreifen nach ganz links, um auf den Fahrstreifen in Richtung Boppard zu gelangen, übersah aber offenbar den Opel, dessen Fahrer einen Unfall nur durch eine scharfe Lenkung nach links vermeiden konnte. Er beschädigte sein Fahrzeug durch Touchieren eines Fahrbahnteilers. Zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam es nicht, der Verursacher setzte seine Fahrt mit einem weißen Auto, vermutlich einem kleinen Transporter der Marke Peugeot fort. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Koblenz unter der Rufnummer 0261- 92156 300 in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei