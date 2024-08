Veröffentlicht am 9. August 2024 von wwa

NEUWIED – Das Zeitalter der künstlichen Intelligenz: Kurse und Vorträge

Die kvhs Neuwied bietet in diesem Semester spannende Veranstaltungen zum Thema Künstliche Intelligenz (KI) an, die sich mit der Integration von KI im Alltag und Beruf befasst. In den Kursen und Vorträgen lernen die Teilnehmer*innen, auf welche Weise KI-basierte Tools wie z.B. ChatGPT genutzt werden können, um die Produktivität zu steigern, kreative Ergebnisse zu erzielen und die Arbeitswelt von morgen zu meistern. Auch ethische Aspekte rund um die Implementierung von KI in Unternehmen werden behandelt. Die Veranstaltungen bieten eine fundierte Einführung und praxisnahe Einblicke, die für Anfänger geeignet sind, aber auch etwas erfahreneren Anwendern neue Einblicke bieten.

G536 KI gekonnt in Alltag und Beruf einsetzen – In Kooperation mit der kvhs Altenkirchen und der kvhs Westerwald: 06.09, 1x Fr. 17:30 – 19:00 Uhr, Online, Gebühr: kostenfrei durch Förderung des MASTD

G542 KI-Werkzeuge für Effizienz und Generationen-Management – Meistern Sie die Arbeitswelt von Morgen: 16.10, 1x Mi. 19:00 – 21:00 Uhr, Online, Gebühr: 22,50 €

G170.29 Der elektronische Spiegel – Menschliches Denken und KI: 03.11, 1x So. 19:30 – 21:00 Uhr, Online, Gebühr: kostenfrei

L505 Einführung in die generative KI – Texte, Bilder und Musik: 19.11 – 21.11, Di. & Do. 17:00 – 20:00 Uhr. VGV Linz am Rhein. Gebühr: kostenfrei durch Förderung des MASTD

A507 Einführung in die generative KI – Texte, Bilder und Musik: 23.11 – 30.11, 2x Sa. 10:00 – 13:00 Uhr. Realschule Asbach. Gebühr: kostenfrei durch Förderung des MASTD

G170.36 KI im Unternehmen – Wie gelingt ein vertrauenswürdiger Einsatz? 03.12, 1x Di. 19:30 – 21:00 Uhr, Online, Gebühr: kostenfrei. Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten unter

02631 347813 info@kvhs-nr.de www.kvhs-neuwied.de