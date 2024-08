Veröffentlicht am 8. August 2024 von wwa

WISSEN – Nachhaltiges Reparaturcafé in Wissen öffnet wieder

Oft sind es nur Kleinigkeiten, um ein Gerät vorm Elektroschrott zu retten. Ein gebrochenes Kabel beispielsweise lässt sich meistens reparieren. Eine Nähmaschine läuft nicht mehr rund? Eine Heckenschere soll wieder flott gemacht werden? Dies und mehr ist am Mittwoch, 14. August von 14 bis 18 Uhr im kulturWERKwissen wieder möglich. Das Team des ehrenamtlichen Reparatur-Cafés der Verbandsgemeinde Wissen freut sich auf Besucher. Immer am zweiten Mittwoch im Monat hat die Einrichtung geöffnet. Die freiwilligen Spenden der Besucher gehen komplett an einen guten Zweck. Infos zum Reparatur-Service bei Teamleiter Hermann Stausberg unter Tel. 02742 71919 oder bei der Ehrenamtsbörse der VG Wissen unter Tel. 02742 939-159. Eine Anmeldung ist erwünscht, man kann aber auch spontan vorbeikommen. Foto: B. Theis