Veröffentlicht am 8. August 2024 von wwa

ANDERNACH – Ereignis bei der thyssenkrupp Rasselstein GmbH im Werk Andernach

In der Nacht von Mittwoch, 07. auf Donnerstag, 08. August 2024, kam es an der Veredlungsanlage 13 der thyssenkrupp Rasselstein GmbH in Andernach zu einem Ereignis mit einem Stoffaustritt. Durch die Erstmaßnahmen der Werkfeuerwehr wurde der Stoffaustritt gestoppt und das Medium aufgefangen. Zur Umsetzung von weiteren Maßnahmen ist externe personelle Unterstützung aus dem Landkreis Mayen-Koblenz vor Ort.

Aus diesem Grund wird proaktiv informiert, obwohl zu keiner Zeit eine externe Auswirkung bestand. Die Situation nach dem Stoffaustritt befindet sich unter Kontrolle und wird von der Werkfeuerwehr weiter überwacht. Ein Mitarbeiter befindet sich in ärztlicher Kontrolle. Die thyssenkrupp Rasselstein GmbH befindet sich in engem Austausch mit dem betroffenen Mitarbeiter.