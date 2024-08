Veröffentlicht am 8. August 2024 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Schützenfestmontag in Birken-Honigsessen

Im Mittelpunkt des 56. Birken-Honigsessener Schützenfests standen natürlich die frischgekrönten Majestäten. Es waren: König Fabian II. (Hake), Jungschützenkönigin Jolina I. (Simon), Schülerprinzessin Neela I. (Waigel) und Bambiniprinz Len Mika I. (Braun). Höhepunkt des dreitägigen Schützen- und Kirchweihfests war der große Umzug am Sonntagnachmittag mit späterem Königsball im Festzelt. Der Montag begann mit der Totenehrung am Ehrenmal und einem Frühschoppenkonzert mit der Bergkapelle „Vereinigung“. Den Nachmittag gestaltete eine Coverband mit Klängen ganz nach dem Geschmack der Festgäste. Auf dem Vorplatz lockten unter anderem ein Autoscooter und ein Kinderkarussell sowie eine Schießbude und andere Stände. Um die Sicherheit kümmerten sich gut zehn ehrenamtliche Helferinnen und Helfer seitens der DRK-Bereitschaft Birken-Honigsessen, verstärkt durch drei Kräfte aus Daaden, wofür sich die gastgebende St. Hubertus-Schützenbruderschaft ausdrücklich bedankte. Ein dickes Lob ging aber auch an die übrigen Helfer: „Ohne Euch wäre ein Fest dieses Umfangs nicht möglich!“ (bt) Fotos: Bernhard Theis