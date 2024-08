Veröffentlicht am 9. August 2024 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Verkehrsunfallflucht in Bad Hönningen

In der Nacht zwischen Montag, 07. und Dienstag, 08. August 2024, touchierte ein Verkehrsteilnehmer mit seinem rechten Seitenspiegel den linken Seitenspiegel eines ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten PKW auf der Waldbreitbacher Straße in Bad Hönningen. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Linz entgegen. Quelle: Polizei