Veröffentlicht am 8. August 2024 von wwa

HORHAUSEN – Erneuter Fall von Vandalismus am Busbahnhof in Horhausen

Im Zeitraum zwischen 29. Juli 2024 und 04. August 2024 kam es erneut zu einer Sachbeschädigung im Bereich des Busbahnhofes in Horhausen. Unbekannte entfernten ein Haltestellenschild aus seiner Verankerung und warfen es in die Krone eines Baumes unweit der Haltestelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Rufnummer 02634 9520 oder per E-Mail an die pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei – Foto: Archiv BK – rewa