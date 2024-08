Veröffentlicht am 8. August 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Mofadiebstahl in Altenkirchen

In der Nacht zwischen 06. und 07. August 2024 entwendeten Unbekannte ein in der Theodor-Fliedner-Straße in Altenkirchen abgestelltes Mofa der Marke Peugeot. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Altenkirchen unter der Rufnummer 02681-9460. Quelle: Polizei