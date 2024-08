Veröffentlicht am 8. August 2024 von wwa

NEUWIED – Mit 2,21 Promille in Neuwied unterwegs

Am 08. August 2024 wurde gegen 01:30 Uhr ein PKW gemeldet, der in Schlangenlinien die Alteck in Richtung Anhausen befährt. Der 40jährige Fahrzeugführer wurde kontrolliert und auf seinen Alkoholkonsum angesprochen. Er erwiderte, dass er lediglich zwei Bier getrunken habe. Offensichtlich muss es sich hier um sehr große Biere gehandelt haben, denn der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,21 Promille. Quelle: Polizei