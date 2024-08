Veröffentlicht am 7. August 2024 von wwa

ST KATHARINEN – Sachbeschädigung durch Flaschenwurf in St. Katharinen

In der Freitagnacht wurde aus einem PKW, der die Linzerstraße befuhr, eine Flasche gegen das Fenster eines Wohnhauses, in Höhe der Bornstraße geworfen. Dadurch wurde die Fensterscheibe an dem Wohnhaus beschädigt. Der entstandene Schaden liegt in einem niedrigen dreistelligen Eurobereich. Hinweise zum Fahrzeug oder einem Täter liegen nicht vor. Quelle: Polizei