Veröffentlicht am 7. August 2024 von wwa

HACHENBURG – The Peteles beim Treffpunkt Alter Markt

THE PETELES – das sind vier Musiker aus dem Westerwald, die alle mit Vornamen Pete(r) heißen. „Pete Lennon“, „Pete McCartney“, „Pete Harrison“ und „Pete Starr” präsentieren die unsterblichen Hits der Fab Four am Donnerstag, 22. August, ab 19.15 Uhr auf dem Alten Markt in Hachenburg.

Als die wohl witzigste Beatles-Band (4)ever bauen THE PETELES (auszusprechen wie „Beatles“, nur vorn mit „P“) augenzwinkernd allerlei Bands der Rockgeschichte ins Programm ein, die von den Beatles beeinflusst wurden. So funken Deep Purple, Pink Floyd, Queen, U2, Michael Jackson oder gar Metallica hinein in die Klassiker der Pilzköpfe. Absolut an erster Stelle stehen aber die Pilzköpfe, von “She Loves You” über “Penny Lans” bis “Hey Jude”.

Es ist das letzte Konzert in der Reihe „Treffpunkt Alter Markt“, mit dem die Hachenburger KulturZeit einen fulminanten Abschluss für dieses Jahr verspricht. Aber ganz sicher wird es 2025 eine Fortsetzung geben. Der Eintritt ist frei. Das Konzert wird von der rhenag gesponsert. Foto: Diana Wachow