KATZWINKEL – Verkehrsunfall auf der K 72 bei Katzwinkel (Sieg) – Zweiradfahrer schwer verletzt

Am 06. August 2024, gegen 19:00 Uhr befuhr ein 16-jähriger Zweiradfahrer die K 72 aus Richtung Katzwinkel kommend in Richtung Wissen. Ausgangs einer Linkskurve kam er aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr circa 20 Meter über das Grasbankette, durchbrach einen Bretterzaun und stürzte. Bei dem Sturz zog sich der junge Fahrer schwere Verletzungen zu. Er musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden. Quelle: Polizei