WEIDENTHAL – Tierischer Einsatz – Waldkauz auf der B 39 bei Weidenthal/Pfalz

Am 07. August 2024 gegen 00:10 Uhr befuhr eine Streifenwagenbesatzung die Bundesstraße 39 zwischen Weidenthal/Pfalz und Neidenfels. Dort wurde ein auf der Fahrbahn sitzender Waldkauz festgestellt. Eine genaue Überprüfung des Tieres durch die Beamten ergab, dass dieses offenbar an einem Flügel verletzt war. Der Nachtschwärmer wurde kurzerhand in die Dienststelle gebracht und wird im Laufe des Tages einer Auffangstation übergeben. Quelle und Foto: Polizei