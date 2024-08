Veröffentlicht am 6. August 2024 von wwa

RANSBACH-BAUMBACH – Verkehrsunfallflucht in Ransbach-Baumbach, auf dem Parkplatz Hauptstraße Ecke Kirchstraße

In der Nacht zwischen Montag,05. und Dienstag, 06. August 2024 wurde ein schwarzer Audi vermutlich beim Rangieren beschädigt. Der Audi war in Ransbach-Baumbach auf einem Parkplatz in der Hauptstraße/Ecke Kirchstraße abgestellt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne den entstandenen Schaden zu regulieren. Etwaige Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Höhr-Grenzhausen zu melden. Quelle: Polizei