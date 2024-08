Veröffentlicht am 6. August 2024 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Fahren ohne Fahrerlaubnis in Bad Hönningen – Unbefugte Benutzung eines Fahrzeugs

In der Nacht zum Dienstag meldete ein Zeuge der Linzer Polizeiinspektion, dass ein Pkw in den Ortslagen Bad Hönningen und Rheinbrohl auffällig umherfahren würde. Die eingesetzten Beamten konnten den Pkw in der Ortslage Rheinbrohl sichten und anhalten. Bevor die Polizisten an den Pkw herantreten konnten, flüchtete der und war zunächst verschwunden. Nach umfangreichen Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen der Polizei konnte der betreffende Pkw festgestellt werden. Die Ermittlungen begründeten einen Verdacht gegen eine jugendliche Fahrerin, die ohne Zustimmung den Fahrzeugschlüssel an sich nahm und einen Ausflug mit dem Pkw des Großvaters unternahm. Die Ermittlungen der Polizei zur abschließenden Fahrereigenschaft dauern an. Die Polizei leitete entsprechende Strafverfahren ein und sicherte beweiserhebliche Spuren am Pkw. Quelle: Polizei